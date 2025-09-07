Pinqua, parcheggi e spiagge, la Consulta di Marinella pungola l’Amministrazione: “Dove sono finiti i buoni propositi?”

In occasione dell’annuncio della consegna del cantiere per l’Urba 2 del progetto Pinqua – con la realizzazione di una nuova rotonda sulla litoranea – la Consulta territoriale di Marinella è tornata a porre l’accento sulla situazione della frazione, nelle battute finali di un’estate non semplice. “In previsione della realizzazione dell’intero Pinqua – si legge – la Consulta Territoriale non è stata né interpellata né avvisata. Fin dai primi anni dall’insediamento dell’attuale Amministrazione abbiamo sollecitato la realizzazione di un’area di parcheggio libero sui terreni adiacenti alla stessa via Giovanni XXIII per consentire l’uso ai frequentatori della frazione (in vista della totale pedonalizzazione del Borgo) anche perché esistono oltre a quelle balneari anche altre attività commerciali aperte tutto l’anno. A loro in estate viene riservata una zona a tempo che è però spesso occupata da frequentatori della spiaggia, incuranti del rischio sanzioni visto che i controlli sono salutari. Ancora volta – ribadisce la Consulta – siamo a richiedere di realizzare quest’area di parcheggio onde rendere più sopportabile l’afflusso turistico e non rivivere la situazione di questi mesi quando le auto venivano addirittura parcheggiate nel parco giochi come più volte denunciato senza avere risposta”.

