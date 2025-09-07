Portofino: serata magica in piazzetta col gruppo vocale “Ad Astra”

Serata magica nella Piazzetta di Portofino, con tanto di eclissi di luna. L’occasione è data dal concerto del Gruppo Vocale “Ad Astra”, che sta proponendo un repertorio che spazia da Mendelssohn a Piazzolla, da Strauss a Morricone, da Verdi a Bernestein, e poi Bizet, Rossini, Rutter, Iradier.

A deliziare il pubblico dieci giovani artiste provenienti dal Coro di Voci Bianche dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano dirette dal Maestro Marco De Gaspari, attuale Maestro collaboratore del Coro Lirico del Teatro alla Scala.

