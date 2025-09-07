Prende il via la cinquantesima edizione del torneo “Locanda Alinò”

Martedì alle ore 20.00 prenderà il via la cinquantesima edizione del torneo calcistico a sette intitolato “Locanda Alinò”, pensato da Pier Giorgio Baudinelli in formato over 45. Come dalla prima edizione, nel lontano 1976, gli incontri si disputeranno nel rinnovato sintetico dell’impianto sportivo dell’ Arci Pianazze presieduto da Mario Arfanotti con in palio premi individuali e di rappresentanza tra cui il memorial Filippo Borrini e Franco Cresci compianti presidenti del sodalizio locale, il trofeo goleador a memoria dell’amico ristoratore Antonio Canese e il trofeo fair-play a ricordo dei giornalisti Fulvio Magi e Paolo Rabajoli sempre vicini alla manifestazione. Pregevole l’artistico trofeo dell’Incisoria Pallone messo in palio dagli sportivissimi fratelli Ciro e Beppe titolari del locale di via del Molo ritrovo da sempre di sportivi e dei giocatori dello Spezia.
Le partecipanti verranno suddivise in due gironi eliminatori per poi proseguire con incontri incrociati ad eliminazione diretta. Alle ore 20.00 di scena Ghinetti – Sempre Amighi a seguire (ore 21.00) Moto Masini – Brigola. Giovedì stessi orario con Pianazze – Ghinetti e a seguire Brigola – Bar Picchi. A supportare l’organizzazione gli amici di sempre quali ristorante da Sandro e Pin Bon, Generali, Frantoio Lucchi-Guastalli, Panificio Stradini, Cantine Bosoni, la Pia Centenaria, Salumificio Pignone, Immergas Casoni, Monbat Italy, Ottica Damiani, Bistrot Pin Bon, Omar Racing, Edilizia Style Art e Banca Fideuram. Da questa edizione verranno premiati alcuni ex atleti che hanno onorato la manifestazione sia umanamente che tecnicamente, una specie di “Hall of Fame”.