Prende il via la cinquantesima edizione del torneo “Locanda Alinò”

Martedì alle ore 20.00 prenderà il via la cinquantesima edizione del torneo calcistico a sette intitolato “Locanda Alinò”, pensato da Pier Giorgio Baudinelli in formato over 45. Come dalla prima edizione, nel lontano 1976, gli incontri si disputeranno nel rinnovato sintetico dell’impianto sportivo dell’ Arci Pianazze presieduto da Mario Arfanotti con in palio premi individuali e di rappresentanza tra cui il memorial Filippo Borrini e Franco Cresci compianti presidenti del sodalizio locale, il trofeo goleador a memoria dell’amico ristoratore Antonio Canese e il trofeo fair-play a ricordo dei giornalisti Fulvio Magi e Paolo Rabajoli sempre vicini alla manifestazione. Pregevole l’artistico trofeo dell’Incisoria Pallone messo in palio dagli sportivissimi fratelli Ciro e Beppe titolari del locale di via del Molo ritrovo da sempre di sportivi e dei giocatori dello Spezia.