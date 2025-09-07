Prima domenica di settembre all’insegna del cielo sereno e temperature ancora ottimo per godersi il mare e la spiaggia. Arpal prevede infatti solo isolati addensamenti sui rilievi nelle ore centrali, con temperature stazionarie e venti a regime di brezza sulla costa. Il mare sarà poco mosso e l’umidità su valori medio-bassi. Già da domani, lunedì, l’anticiclone inizierà ad indebolirsi cedendo il passo a modeste infiltrazioni di aria umida ed instabile associate a nubi irregolari con velature consistenti dal pomeriggio che fra martedì e mercoledì potrebbero sfociare in piogge e rovesci anche forti con temperature in calo.

L’articolo Prima domenica di settembre calda e soleggiata ma le nubi sono dietro l’angolo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com