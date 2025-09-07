Rapallo: anche la Banda per festeggiare due nuovi mezzi della Croce Bianca

Stamattina la Croce Bianca Rapallese ha inaugurato al Chiosco della Musica due nuovi mezzi di soccorso avanzato e il Posto Medico Avanzato.
Tanti i partecipanti: il bravissimo speaker Daniele Trucco ha introdotto i saluti del neopresidente della Croce Bianca Rapallese Alessandro Paoletti, e a seguire l’intervento del sindaco Elisabetta Ricci, del presidente del consiglio Mentore Campodonico, della presidente dei Volontari del Soccorso Giorgia Brigati, della presidente della Croce Verde di Santa Margherita Ligure Simona Bruno, del parroco di Rapallo don Stefano Curotto, della presidente di Sipem Liguria Cristiana Dentone, della presidente del Comitato Guardia medica pediatrica Lina Angiolani, ed infine del presidente onorario Fabio Mustorgi, in qualità di consigliere di Anpas Liguria.