Rete spezzina Pace e Disarmo a sostegno della “Global Sumud Flotilla”

Rete spezzina Pace e Disarmo invita tutta la cittadinanza al 160° presidio “Se vuoi la Pace prepara la Pace” che si lunedì 8 settembre alle ore 18 in piazza Mentana: “Sosteniamo Global Sumud Flotilla”. “Da troppi mesi stiamo assistendo a Gaza e nei territori occupati a un’azione genocida , con la comunità internazionale complice o ferma a condanne puramente formali, incapace di interventi concreti per fermare il governo israeliano. Ma di fronte al genocidio di un popolo, alla cancellazione del diritto internazionale, non si ferma la mobilitazione delle persone in ogni parte del mondo: instancabile nel denunciare l’orrore, nel chiedere di interrompere questa spirale di odio, di violenza senza fine, la fine del massacro e la liberazione degli ostaggi. Per agire concretamente, durante l’estate varie coalizioni internazionali si sono riunite attorno al termine Sumud che in arabo significa resilienza, perseveranza, e indica la forza del popolo palestinese nel resisere. Intento della Global Sumud Flotilla è rompere, con una azione nonviolenta e di solidarietà, l’embargo che soffoca Gaza dal 2007, quando è stato imposto il blocco navale aereo e terrestre, ulteriormente aggravato dal 2023. Questa iniziativa ha visto una mobilitazione straordinaria, con la raccolta di medicinali e alimentari, cui hanno partecipato semplici cittadini, ong, associazioni, sindacati, partiti; anche da La Spezia sono partiti 3 furgoni carichi ùdi aiuti. Oltre cinquanta imbarcazioni e più di 300 attivisti da 44 paesi cercheranno di portare questi aiuti rompendo il blocco navale israeliano. La parte italiana della Flotilla è composta da 25 imbarcazioni, di cui quattro sono partite da Genova. Cresce l’attenzione e la partecipazione, con manifestazioni di sostegno in numerose città e porti: a Genova il 30 agosto una fiaccolata di 50 mila persone ha attraversato la città per giungere al Porto Antico, da cui il giorno dopo sono partite le navi. A La Spezia sabato 6 alle ore 18 manifestazione indetta da CGIL con adesione di varie realtà, tra le prime Rete spezzina. Anche Emergency, con la sua imbarcazione Life Support, si è affiancata alla Flotilla, come osservatore e per fornire eventuale supporto medico. In questo clima di sostegno e speranza il governo israeliano ha già annunciato che gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno trattati come terroristi. Già a giugno ed a luglio due battelli della Freedom Flotilla sono stati bloccati e sequestrati da Israele, e i membri delle missioni, portati in Israele, sono stati espulsi. Augurandoci che non ci sia violenza nei confronti delle donne e degli uomini che sono impegnati in una spedizione nonviolenta che ha lo scopo di esprimere concretamente solidarietà e portare aiuti alla popolazione palestinese stremata, chiediamo al nostro governo protezione diplomatica agli italiani che sono a bordo, come già ha annunciato il governo spagnolo per i suoi cittadini impegnati nella missione. Ci uniamo alla richiesta di Rete italiana Pace e Disarmo affinché i mezzi di comunicazione, l’opinione pubblica, associazioni, sindacati e politici tengano i fari puntati sulla navigazione della Global Sumud Flotilla, perché nessuna violenza o provocazione possa avvenire nel silenzio e nell’indifferenza. Il vento della nonviolenza accompagni la Flottilla!”.

