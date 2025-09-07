Riva Trigosa: turista 62enne spossata dalla fatica in località Collelago

Dall’ufficio stampa del Soccorso alpino speleologico
Intervento a Riva Trigoso localitá Collelago per una donna di 62 anni bergamasca spossata dalla fatica. È stata raggiunta dal Soccorso alpino e speleologico Liguria in collaborazione con la locale Croce Rossa. La donna è stata idratata e rifocillata. .
Accompagnata sulla strada è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Lavagna per un controllo sanitario.
