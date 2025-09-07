‘Santa’: la Croce Verde sabato 13 inaugura tre nuovi mezzi

Sabato 13 settembre alle ore 21.00 in piazza Martiri della Libertà a Santa Margherita, un appuntamento di grande rilievo per la vita socio-sanitaria della cittadina. La Croce Verde inaugura tre nuovi mezzi. Sarà presente il direttivo (che annovera due ex sindaci: Claudio Marsano e Angelo Bottino) presieduto da Simona Bruno col vice Francesco Atzori e gli altri consiglieri; l’arciprete don Luca Sardella che benedirà i mezzi; il sindaco Guglielmo Caversazio e, sempre immersa dietro le quinte nel grande lavoro che il suo ruolo richiede, il vice Fabiola Brunetti.

