Schianto in moto tra Follo e Val Durasca: muoiono un ragazzo e una ragazza appena maggiorenni

Tragedia nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 15, nel tratto che collega Follo e la Val Durasca. Intorno alle 17 un grave incidente in moto è costato la vita a due giovanissimi: un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 19.

La dinamica dello schianto non è ancora chiara, ma dai primi rilievi non risulterebbero coinvolte altre auto. Il motociclo, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza ed è stato protagonista di un volo terribile, al termine del quale sia il mezzo che i due giovani sono finiti fuori dalla sede stradale.

