“Se attaccano la Flotilla blocchiamo tutto”: al Cap l’assemblea per organizzare lo sciopero

Genova. “Se attaccano la Flotilla blocchiamo tutto”. È la promessa di Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali, Music for Peace e Unione Sindacale di Base davanti all’ipotesi che Global Sumud Flotilla non riesca a consegnare gli aiuti alla popolazione palestinese, o che gli attivisti e volontari vengano aggrediti.

Proprio per organizzare il blocco e lo sciopero, sindacati e attivisti hanno dato appuntamento per giovedì 11 alle ore 20.30 al Cap per un’assemblea pubblica: “Bisogna bloccare i commerci con Israele, fermare i porti, entrare in sciopero per rompere l’assedio – sottolineano – Il messaggio che è partito dai portuali di Genova sta attraversando il Paese e corre veloce per i porti di tutto il Mediterraneo. Sosteniamo la Global Sumud Flotilla, difendiamo i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono su quelle barche, fermiamo il massacro.”.

