Serie D, Vado subito vincente. Roselli: “Favoriti? Chi lo dice non è serio”

Vado batte Sanremese 2 a 0. I rossoblù superano i matuziani per la seconda volta di fila, dopo l’andata della Coppa Italia, grazie a due goal nel finale dei due tempi. Apre le marcature Ruffini e sigilla il risultato Arras. Qui la cronaca del match.

“Le partite sono quasi tutte alla pari, in particolare in questo campionato – esordisce mister Giorgio Roselli in conferenza stampa -. C’è stato equilibrio per larghi tratti. Abbiamo preso il sopravvento nel finale del primo tempo creando due o tre occasioni importanti. Anche all’inizio della ripresa e nel finale. La Sanremese non ha creato molto ma poteva segnare su un nostro errore.

