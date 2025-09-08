Alassio ospita il convegno UGL sullo sviluppo turistico e le opportunità occupazionali

Sabato 13 settembre alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio si svolgerà il convegno dal titolo “Sviluppo turistico ed offerta occupazionale: idee e prospettive”, organizzato dalla segreteria provinciale UGL di Savona con il patrocinio del Comune di Alassio.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e approfondimento sulle strategie per lo sviluppo turistico e sulle opportunità occupazionali legate al settore, con il contributo di rappresentanti istituzionali, sindacali e del mondo imprenditoriale.

