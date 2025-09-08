Baruzzo a Santanché: “Conseguenze dell’overtourism non si cancellano con slogan trionfalistici”

“Sentire la ministra Santanché dichiarare che “l’overtourism non esiste” mentre La Spezia e le Cinque Terre vivono una pressione senza precedenti significa ignorare la realtà che cittadini e lavoratori affrontano ogni giorno. Non bastano i numeri record per raccontare il turismo: serve guardare anche all’impatto sociale, ambientale ed economico che un fenomeno così imponente ha sui nostri territori”. Lo affermala Consigliera regionale del Partito Democratico Carola Baruzzo, che prosegue: “Chi vive qui lo sa bene: treni e parcheggi al collasso, servizi pubblici sotto pressione, traffico e sporcizia in aumento, affitti che esplodono perché il centro si svuota per lasciare posto a B&B e affittacamere. Sono questi i costi dell’overtourism, che non si cancellano con slogan trionfalistici. Noi non siamo “contro il turismo” come qualcuno vorrebbe far credere. Al contrario: crediamo che sia una risorsa fondamentale, ma a patto che venga governato. Parlare solo di “spazi per crescere ancora”, come fa la ministra, significa scaricare i problemi sulla pelle dei residenti, delle famiglie e delle attività locali. La politica dovrebbe invece garantire un turismo sostenibile, rispettoso e di qualità, capace di generare sviluppo senza compromettere la vivibilità. Per questo continuiamo a chiedere strumenti seri di governance, dalla Regione fino agli enti locali: regole chiare sugli affitti brevi, pianificazione dei flussi, investimenti in infrastrutture e servizi. Non serve propaganda, serve capacità di ascolto e responsabilità verso le comunità locali. Il Governo e la ministra Santanché – conclude – continuano a negare l’evidenza, così, a La Spezia come in tutta Italia, la distanza tra chi governa e chi vive davvero i territori sarà sempre più grande. Noi vogliamo a dare voce a cittadini e lavoratori, perché il futuro del turismo non può essere quello di città senz’anima svuotate dei loro abitanti, ma quello di comunità vive che accolgono e crescono insieme”.

