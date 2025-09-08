BB Competition riparte dal Rally del Lazio con Liberato Sulpizio

BB Competition è pronta a rituffarsi nell’agonismo del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, schierando sulla pedana di partenza la Hyundai i20 N Rally2 affidata dal team Friulmotor a Liberato Sulpizio. Il driver locale, affiancato per la seconda volta consecutiva – dopo il Rally di Roma Capitale – da Manuel Fenoli, cercherà di acquisire punteggio utile in ottica Campionato Italiano Rally Promozione, facendo leva sulle linee di una programmazione che lo ha visto – ad oggi – interpretare cinque confronti di assoluto livello, congedandosi dall’ultimo appuntamento disputato in ottava posizione tra i protagonisti del Tricolore. Il Rally del Lazio scatterà giovedì 11 settembre con lo shakedown a Pico nel pomeriggio e la cerimonia di partenza in Corso della Repubblica a Cassino in prima serata alle 20:30, mentre la prima tappa competitiva sarà venerdì 12 settembre con tre prove da ripetere due volte: la breve ma spettacolare “Pico”, anche in versione Power Stage, la nuova “Falvaterra” ed appunto “Itri” confermata nel percorso. Assistenza al Centro Commerciale Panorama e in Piazza Miranda a Cassino. In serata, sempre in Piazza della Repubblica a Cassino, la cerimonia di partenza della Coppa di Zona, in programma alle 21:00. Sabato 13 la gara entrerà nel vivo con altre sei speciali: la iconica “Viticuso”, ripetuta tre volte, la lunga “Terelle” con i suoi 14,65 chilometri percorsa in due occasioni e il passaggio in diretta televisiva sulla Pico rinominata “Special Stage Pico Cledan”, prima dell’arrivo finale in Piazza della Repubblica a Cassino dalle ore 19:15.

