Beach volley, i “Lolli” Lorenzo Fazio e Lorenzo Iacchieri sono campioni d’Italia

Bellaria Igea Marina. Risultato straordinario ottenuto da due giovani atleti liguri: Lorenzo Fazio e Lorenzo Iacchieri, conosciuti nell’ambiente sportivo come i “Lolli” (entrambi si chiamano Lorenzo). Lo scorso 30 e 31 agosto a Bellaria Igea Marina si sono laureati campioni d’Italia Under 14 di beac volley.

I “Lolli”, entrambi classe 2012 e tesserati con la Colombo Volley Pallavolo, praticano beach volley da tre anni. Già nel 2023 avevano preso parte, sotto leva, alle finali nazionali di Bellaria, pur giocando in coppie diverse. Nel 2024 hanno disputato insieme le finali nazionali, sempre a Bellaria, conquistando un ottimo quinto posto.

