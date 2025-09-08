Bolzaneto, riattivato il comitato di gestione del campo sinti: “Percorsi personalizzati per le famiglie a tutela dell’identità”

Genova. Si è svolto questo pomeriggio, nella sede del Municipio V Valpolcevera, il primo incontro del Comitato di gestione del campo Sinti di Bolzaneto, interessato dalle interferenze con i lavori propedeutici della Gronda.

“La nostra giunta ha deciso di riattivare il Comitato di gestione campo Sinti di Bolzaneto, che non era convocato dal 2018, perché riteniamo sia uno strumento efficace di dialogo con una comunità integrata nel nostro territorio e che è interessata dal “campo zero” della Gronda, in particolare dai lavori di messa in sicurezza dei rivi che sono presenti nella zona – hanno dichiarato le assessore al Welfare Cristina Lodi e alla Sicurezza Arianna Viscogliosi e l’assessore al Patrimonio Davide Patrone – L’incontro di oggi è stato il primo passo di un percorso, che faremo insieme al Municipio e a tutte le direzioni comunali coinvolte, per individuare soluzioni personalizzate per le circa 80 famiglie, a tutela dell’identità di una comunità, nella ricerca di una sempre maggiore integrazione e sintonia con il territorio”.

» leggi tutto su www.genova24.it