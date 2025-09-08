Via ai lavori di manutenzione straordinaria sulla strada per la Madonna dell’Olivo e nei tratti limitrofi. L’opera è resa possibile grazie a un finanziamento di 150 mila euro proveniente dai fondi della Protezione Civile regionale. L’appalto, affidato alla ditta Ediltecnica s.r.l. di Carrara, ha un valore di 113.545,30 euro e una durata prevista di 90 giorni. La progettazione esecutiva e la direzione dei lavori sono seguite dal responsabile dell’area tecnica, il geologo dott. Stefano Palandri, con il supporto del geometra Simone Careddu, sotto la supervisione dell’assessore comunale ai lavori pubblici Roberto Venturini. “Questo intervento rappresenta un investimento rilevante e strategico per la viabilità comunale, che si inserisce nel quadro delle numerose opere già realizzate negli ultimi anni o prossime alla partenza grazie al sostegno della Regione Liguria. Un ruolo decisivo è stato svolto dall’assessore regionale Giacomo Giampedrone, che con il suo costante impegno ha consentito al Comune di beneficiare di risorse per oltre 8 milioni di euro”, si legge nella nota.

L’articolo Brugnato, avviati i lavori di manutenzione straordinaria per la viabilità della Madonna dell’Olivo proviene da Città della Spezia.

