Calcio, c’è il logo ma non c’è il Savona: l’intitolazione del piazzale del Bacigalupo fa infuriare il club

La stagione sportiva dello stadio Valerio Bacigalupo inizia con una polemica. Il casus belli è di sabato pomeriggio quando la sezione savonese dell’Unione Nazionale dei veterani dello sport ha intitolato il piazzale antistante il fatiscente, ancora per poco si spera, impianto savonese al calciatore Rinaldo Roggero.

Presenti le istituzioni cittadine con il delegato del Coni Roberto Pizzorno, l’assessore allo sport del comune di Savona Francesco Rossello e i consiglieri regionali Sara Foscolo, Alessandro Bozzano e Roberto Arboscello. C’era anche Enzo Grenno, storico presidente del Savona del secolo scorso più una parentesi nel post covid nella gestione Marinelli. Mancava però il Savona sebbene sia stato sventolato un vessillo con lo storico marchio del Savona 1907 FBC in cui Rinaldo Roggero giocò dal 1912 al 1925 per poi diventarne allenatore pre e post Seconda guerra mondiale.

