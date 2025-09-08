Canottieri Sabazia, a Caldonazzo grande prestazione di Alahakoon Mudiyanselage

Si è svolta a Caldonazzo, in Trentino-Alto Adige, la terza prova di Canoa Giovani. Oltre 1.000 atleti in erba per 90 società presenti provenienti da tutta Italia, hanno dato vita ad una festa dello sport dilettantistico quale è la canoa. L‘evento in realtà era diviso in due: il Meeting delle Regioni, dove gareggiavano rappresentative selezionate appunto regionali, e la Canoa Giovani per società aperta a tutti gli atleti della fascia 9-14 anni.

Nel Meeting delle Regioni, paragonabile ad un campionato italiano per giovani, Alahakoon Mudiyanselage si classifica al terzo posto nel C1 Cadetti B metri 2000, dietro solo al Veneto e Lazio; con i colori biancorossi migliora ancora il risultato classificandosi al secondo posto, sempre nel C1, ma sulla distanza dei 200 metri.

Bene anche Federico Rebagliati, alla sua prima medaglia nazionale, che guadagna un bronzo nel K1 metri 200 Cadetti A, classificandosi quarto sulla distanza dei 2.000 metri.

