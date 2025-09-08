Chiavari: La Società Economica presenta la mostra “Un Museo alla Moda”

Dall’ufficio stampa Società Economica di Chiavari

La Società Economica di Chiavari comunica l’apertura di Un Museo alla Moda, una mostra originale che intreccia arte e moda, in programma dal 13 al 28 settembre 2025 presso la Quadreria di Via Ravaschieri 19. L’iniziativa nasce all’interno del ciclo Arte in Economica 2025, ideato e promosso dalla Società Economica, con l’obiettivo di valorizzare la creatività locale. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 13 settembre alle ore 18, e sarà un’occasione per il pubblico di vivere in anteprima le suggestioni di un percorso espositivo inedito.

