Contributi per sostenere il pagamento dell’affitto, bando del Comune di Lerici

Bando del Comune di Lerici per l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento dell’affitto. Tra i requisiti, un’Isee del nucleo familiare non superiore ai 16.700 euro. Possibile fare domanda solo in caso di canone annuo di locazione non superiore agli 8.400 euro. Contributo teorico erogabile pari al 40 per cento del canone di locazione riferito all’annualità 2024; il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 300 euro, mentre il contributo teorico massimo riconoscibile non può superare i 2.800 euro. Di circa 83mila euro l’ammontare delle risorse messe a disposizione per la misura.

QUI trovare il bando con tutte le informazioni, QUI il modello per la domanda, disponibili anche sul sito istituzionale del Comune di Lerici. Modello di domanda ritirabile anche nei giorni martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 all’Ufficio relazioni con pubblico, presso il Palazzo comunale lericino.

La presentazione delle domande all’Ufficio protocollo del Comune di Lerici avrà termine improrogabile alle ore 12.00 del giorno 11/10/2025.

