Dà in escandescenza in ospedale, arrestato dopo aver minacciato operatori sanitari e aggredito un agente

Arresto e obbligo di firma per l’uomo che ieri sera, in evidente stato di alterazione alcolica e psicotropa, ha minacciato gli operatori dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Negli attimi concitati l’uomo ha aggredito anche un agente di Polizia del posto fisso del nosocomio intervenuto insieme ad una volante della Questura per cercare di riportare la calma visto che l’uomo, di origine italiana, stava dando in escandescenza. L’operatore di Polizia ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni mentre questa mattina il Gip ha convalidato l’arresto con l’aggiunta dell’obbligo di firma.

