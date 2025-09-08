David Bellatalla a Sesta Godano con “La Mongolia e i Mongoli”

La biblioteca civica “Pagine e Pensieri” di Sesta Godano incontra l’antropologo David Bellatalla in sala consiliare martedì 9 settembre alle 21.00. Ricercatore e studioso di nomadismo che da oltre vent’anni svolge ricerche in ambito antropologico–culturale, Bellatalla presenterà il suo libro La Mongolia e i Mongoli. Il volume, frutto di studio e permanenza in Mongolia e illustrato con 18 opere di Alessandra Barucchi, racconta la storia, le tradizioni e la cultura nomade analizzando testimonianze – dall’antichità fino agli inizi del ‘900 – di viaggiatori, pellegrini, monaci, militari, studiosi e avventurieri, tutti rappresentanti del mondo e della cultura stanziale, sull’universo nomade dei mongoli.

Durante l’incontro David Bellatalla condividerà esperienze vissute, riflessioni, storie sulla Mongolia, raccontando anche il suo impegno in progetti umanitari.

La Mongolia e i Mongoli andrà a sostenere il progetto umanitario Ger for life, nato nel 2015 a beneficio delle ragazze madri senza fissa dimora con bambini portatori di disabilità, che vivono in condizioni estremamente povere nel distretto di Chingeltei, nella capitale mongola Ulan Bator.

