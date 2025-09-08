“Donna Vita Libertà” a Lerici, dedicato a Mahsa Amini e a tutte le donne iraniane

L’iniziativa, organizzata dal gruppo di La Spezia di Amnesty International Liguria, propone interventi di storia, recitazione, musica e attivismo. Con la partecipazione di Anita Vakil Mozafari, specializzata in relazioni internazionali, di Valentina Bosello, vice

responsabile di Amnesty International Liguria e degli attivisti del gruppo della Spezia. L’attrice Susanna Sturlese reciterà brani e poesie delle autrici Cecilia Lavatore e Gabriella Tartarini. La serata sarà accompagnata da musica e canti in lingua farsi. Mahsa Amini, giovane donna di origini curde, è stata arrestata a Teheran il 13 settembre 2022. Il 16 settembre la polizia morale che la deteneva in custodia ha dichiarato la sua morte. Mahsa è stata uccisa per aver indossato il velo lasciando fuori una ciocca di capelli. In Iran le proteste non si sono mai placate e le piazze hanno continuato e continuano a riempirsi al grido di “Donna Vita Libertà!”. “Ai sensi dell’articolo 638 del codice penale islamico iraniano – ha sottolineato il responsabile di Amnesty International Circoscrizione Liguria Federico Lera – qualsiasi atto ritenuto “offensivo” per la pubblica decenza è punito con la reclusione da dieci giorni a due mesi, o 74 frustate. Una nota esplicativa all’articolo afferma che le donne che vengono viste in pubblico senza il velo devono essere punite con una reclusione da dieci giorni a due mesi o multa in contanti. La legge si applica alle ragazze di nove anni, che è l’età minima di responsabilità penale per le ragazze in Iran”. Amnesty International non solo protegge la protesta pacifica, ma continua a mobilitarsi affinché i diritti umani vengano rispettati anche in Iran. “Il principio di non discriminazione, e in particolare di uguaglianza tra uomini e donne, oltre a tutti gli altri generi – precisa Valentina Bosello – è un principio chiave del diritto internazionale dei diritti umani. È sancito nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e previsto in diversi trattati che l’Iran ha ratificato, in particolare la Carta delle Nazioni Unite e il Patto internazionale sui diritti civili e politici”. In caso di maltempo l’evento si svolgerà sulla terrazza del CdV Erix.

