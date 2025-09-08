European Mobility Week: a Genova due settimane di pedalate, convegni, laboratori e piazze senza auto

Genova. Pedalate collettive, spostamenti a piedi verso le scuole, dibattiti e convegni su sicurezza stradale e ciclabilità urbana, laboratori di ciclo-riparazione ed educazione stradale, trasformazione temporanea di luoghi pubblici in spazi di incontro e socialità, passeggiate inclusive e giri in bici, giornate di sport all’aperto. Sono alcune delle iniziative in programma dall’11 al 28 settembre a Genova per la 25esima edizione della European Mobility Week, la settimana europea della mobilità organizzata dalla Commissione europea per promuovere comportamenti e soluzioni virtuose per l’affermazione di una nuova cultura della mobilità – sostenibile, sicura, inclusiva e consapevole – e la costruzione di agglomerati urbani a misura di persona.

Quest’anno, grazie a scuole e associazioni del territorio, col coinvolgimento di operatori del settore, il capoluogo ligure sarà animato da decine di attività che avranno, come filo conduttore, la mobilità per tutti, il tema della Settimana Europea della Mobilità 2025 in programma nelle principali città europee.

