Ferrovia a monte, il sindaco di Albenga alla Conferenza dei Servizi: “La nostra città si aspetta compensazioni adeguate”

Albenga. Si è svolta oggi la Conferenza dei Servizi sul raddoppio ferroviario. Il Comune di Albenga, tra i territori maggiormente interessati, ha partecipato con il sindaco Riccardo Tomatis, il consigliere Raiko Radiuk e l’ufficio tecnico.

“L’incontro di oggi ha dato il via alla conferenza dei servizi ed è stato importantissimo per avere chiarimenti, anche tecnici, sulle procedure da adottare per rappresentare le esigenze del territorio interessato dal raddoppio e le osservazioni sul progetto presentato. Una grande attenzione è stata riservata al comune di Albenga. Il Commissario Straordinario Macello effettuerà personalmente sopralluoghi sul nostro territorio valutando le necessità dello stesso. – dichiarano il sindaco Tomatis e il consigliere Radiuk – . Sarà inoltre individuato un tecnico di RFI di riferimento quale referente diretto che potrà rapportarsi con i nostri tecnici ed eventualmente con esperti esterni che potranno essere da noi incaricati per seguirci nei dettagli e non trascurare nessuno degli aspetti che riteniamo essere fondamentali per Albenga”.

