Politica

Genova rafforza i legami con la Slovacchia: incontro tra la sindaca Salis e l’ambasciatrice Wursterovà

Genova. Questa mattina, a Palazzo Tursi, la Sindaca di Genova Silvia Salis, insieme all’Assessora a Commercio, Turismo e Marketing Territoriale Tiziana Beghin, ha ricevuto Karla Matiaško Wursterová, Ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia, accompagnata dalla Console Onoraria Raffaella Poggio.

Al centro del colloquio la prossima visita ufficiale del Presidente slovacco Peter Pellegrini, prevista per il 3 ottobre, che includerà l’inaugurazione del Consolato Onorario slovacco a Genova e un business forum con incontri bilaterali tra imprenditori italiani e slovacchi, ospitato a Palazzo Tursi.

