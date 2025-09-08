I cittadini di Certosa e Rivarolo scrivono alla Salis: “Zona di Genova con maggiori svantaggi per i residenti”

Genova. Il Comitato Liberi Cittadini di Certosa, associazione di volontariato attiva da oltre 13 anni, ha indirizzato una lettera aperta alla sindaca di Genova Silvia Salis per sollevare l’attenzione sulle crescenti problematiche che affliggono i quartieri di Certosa e Rivarolo. Il comitato esprime profonda preoccupazione per l’impatto dei continui cantieri e per un disagio sociale in aumento, aggravato dalla tragedia del 14 agosto 2018. Secondo l’associazione, la qualità della vita dei residenti è compromessa, con il diritto al riposo, alla salute e ai servizi essenziali come scuole, verde pubblico, mobilità e sanità che non sono garantiti.

La lettera, inoltre, fa riferimento a uno studio dell’ISTAT che ha identificato Rivarolo e Certosa come zone con ben otto indicatori sociali negativi su dieci, tra cui tassi di disoccupazione, precarietà lavorativa, disagio economico e dispersione scolastica. Il comitato sottolinea la necessità di un confronto diretto con il Comune per affrontare questioni cruciali come l’ultimo miglio ferroviario, la metropolitana, il rio Maltempo e la riqualificazione del territorio. Viene inoltre evidenziato il bisogno di risposte concrete sulle merci pericolose e sulla riqualificazione dell’area delle ferrovie, che potrebbe ospitare nuovi plessi scolastici e un liceo tecnologico.

