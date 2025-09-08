Il circolo ingauno di Fratelli d’Italia promuove l’incontro pubblico “La salute di Albenga”

Albenga. Il circolo di Fratelli d’Italia di Albenga promuove un incontro pubblico dal titolo “La salute di Albenga”, in programma martedì 9 settembre 2025 alle ore 19 in Vico alla Piazza S. Francesco, 13.

L’evento vedrà come relatore il dott. Teresiano De Franceschi, già Direttore di Medicina Interna 1dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, in pensione dal 2022, mentre la moderazione sarà affidata a Maurizio Natoli. L’incontro rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto sull’ospedale di Albenga e sul suo Punto di primo intervento (Ppi), tornato recentemente al centro del dibattito pubblico: la Regione ha infatti annunciato che, a partire dal 1° settembre 2025, il Ppi sarà operativo 12 ore al giorno, mentre nelle ore notturne sarà attivo un Ambulatorio di Continuità Assistenziale.

