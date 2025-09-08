Mercoledì i funerali di Yuri e Michela nel santuario di Sant’Antonio a Gaggiola

I funerali di Yuri Guarnaccia e Michela Adamo, le due giovani vittime del drammatico incidente stradale di ieri sulla strada tra Follo e Valdurasca, si terranno mercoledì 10 settembre alle 15:30 nel santuario di Sant’Antonio di Gaggiola, alla Spezia. I due ragazzi riposeranno poi nel cimitero dei Boschetti.

In queste ore i comuni di Lerici e Bolano hanno proclamato il lutto cittadino, mentre numerosissime sono le testimonianze di vicinanza alle famiglie. Decine di persone si sono ritrovate anche davanti all’obitorio del Sant’Andrea della Spezia per un ultimo saluto.

Gli accertamenti dei Carabinieri di Vezzano Ligure proseguono per ricostruire l’accaduto. L’allarme è scattato ieri, intorno alle 17, quando una donna che passeggiava ha notato due caschi a terra, scoprendo poi i ragazzi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Vigili del fuoco, la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, la Croce rossa di Follo, le automediche del 118, i Carabinieri di Vezzano e il Nucleo radiomobile.

L’indagine è ancora in corso per determinare la ragione per cui la moto sulla quale viaggiavano i due ragazzi di 17 e 19 anni, è finita contro un muro. L’impatto è stato violento e la coppia è stata sbalzata in un fosso. La motocicletta è stata posta sotto sequestro per tutti gli accertamenti necessari.

