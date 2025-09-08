Novità sul “Bonus asilo nido”: domande pluriennali e ampliamento delle strutture che danno diritto al beneficio

Pubblichiamo il comunicato diffuso da Inps nella giornata odierna, lunedì 8 settembre, a tema “Bonus asilo nido”.

L’INPS, con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, recepisce le modifiche relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. La circolare integra e modifica le precedenti istruzioni fornite con la n. 60 del 20 marzo 2025, chiarendo l’ambito

di applicazione del contributo e introducendo importanti novità a partire dal 1° gennaio 2026.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com