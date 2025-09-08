Ospedale Galliera, i dubbi del ministero: la trasformazione in ente pubblico torna a rischio

Genova. Torna a rischio la trasformazione dell’ospedale Galliera in ente pubblico a tutti gli effetti, necessaria per evitare che venga escluso dal riparto dei fondi e rimborsi versati dalla Regione.

La riforma era stata varata dalla giunta Bucci a luglio con un disegno di legge ad hoc. Costituito come opera pia per atto di fondazione della duchessa di Galliera, il Galliera fu dapprima trasformato in istituzione di pubblica assistenza e beneficenza con una legge del 1890, poi venne dichiarato ente pubblico ospedaliero con una legge del 1968.

