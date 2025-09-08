COMMENTA
Politica

Presenze in calo alle Cinque Terre, De Benedetto e Centi: “Aumento tariffarie fallimentare. Serve subito un tavolo”

Il bilancio della stagione turistica che si prospetta per la fine dell’estate mostra una decisa contrazione alle Cinque Terre. Dai dati dell’Osservatorio Turistico Ligure, disponibili sino a giugno, si apprende che sono decine di migliaia in meno i pernottamenti nei cinque borghi, che aumenta il numero di turisti “mordi e fuggi” e diminuisce quello di un turismo stanziale ed esperienziale.

“L’allarme e l’appello che avevamo lanciato a maggio e giugno scorsi erano corretti e opportuni. La strategia delle fasce tariffarie – affermano all’unisono il segretario provinciale di Sinistra italiana/Avs, Nicola De Benedetto e il capogruppo di Avs in consiglio comunale Roberto Centi – non solo non ha agevolato il turismo di prossimità, ma, come avevamo previsto, ha prodotto un aumento dei grandi gruppi, chiaramente disallineati dalla naturale vocazione turistica del territorio. La conseguenza è che ad andare in crisi sono soprattutto le piccole realtà produttive e di accoglienza, che spesso mantengono, dal punto di vista demografico, quei nuclei familiari che si sono fatto garanti e presidio di una zona ambientalmente e socialmente delicatissima. Nuclei familiari che devono essere mantenuti sul territorio e che non devono pensare che le proprie attività, anche vitivinicole, siano compromesse da logiche incomprensibili, funzionali a mere speculazioni politiche”.

