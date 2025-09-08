Recco: messa all’Alba col cardinale Bagnasco. Suffragina ingioiellata

Sono le 4.20 e a Recco compagnie di ragazzi si preparano a tornare a casa dopo una notte illuminata da una splendida luna piena. Davanti al sagrato del santuario della Madonna del Suffragio, che oggi si festeggia quale patrona della città, si è in attesa del cardinale Angelo Bagnasco. C’è il sindaco Carlo Gandolfo, Cristiano Capurro sindaco dei ragazzi, il presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini, i consiglieri Luisa Capurro e Giovanni Percivale; il consigliere Claudio Pompei in rappresentanza del sindaco di Camogli. E ancora, la presidente della Pro Loco Stefania Zerega e il comandante della polizia locale Luigi Penna. Ma anche Gian Luca Buccilli e Carlo Guglieri che nell’organizzazione della festa hanno ruoli specifici. E Aldo Zerega che con la sua macchina fotografa la storia del Suffragio.

