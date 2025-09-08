Recco: spettacolare processione, tra i fedeli Marco Bucci e Simona Ferro

La festa dell’8 Settembre e la Sagra del fuoco in omaggio alla Madonna del Suffragio, svoltesi tra un’allerta gialla per temporali e l’altra, si sono concluse questa sera. L’aspetto religioso assume un ruolo importante con la processione, presieduta da dom Francesco Pepe, che attraversa le vie cittadine con l’Arca della Patrona addobbata di gioielli donati per grazia ricevuta: uno spettacolo. Poi i Crocifissi processionali che con i loro portatori conferiscono al corteo un fascino particolare, immortalati da centinaia di foto e filmati. Le Confraternite con le loro storiche cappe. E la colonna sonora costituita dalla Filarmonica “Rossini” di Recco. Un mix di fede e folclore. Tra le autorità il primo cittadino di Recco Carlo Gandolfo con il collega dei ragazzi Cristiano Capurro. Molto partecipata la presenza della Regione con il presidente Marco Bucci, l’assessore Simona Ferro, il presidente del Consiglio Stefano Balleari e Giovanni Boitano, Ci sono anche gli onorevoli Emanuele Pozzolo e Luca Pastorino, quest’ultimo confuso tra i suoi numerosi colleghi sindaci e consiglieri comunali del comprensorio che dopo i Vespri hanno partecipato alla processione. E ancora Paolo Corsiglia (Camera di commercio), sempre presente a questa festa. Peccato che chi segue l’Arca con la Madonna proceda senza un ordine prestabilito, come avviene altrove.

L’altra faccia della festa sono gli stand gastronomici dei Quartieri, dove si lavora per tirare su i quattrini per pagare i grandiosi spettacoli pirotecnici – veri protagonisti – che spesso a Recco presentano le novità del settore. Alle 21 i punti panoramici delle strade collinari sono già presidiati da chi non vuole perdere lo spettacolo della Sagra del fuoco.

