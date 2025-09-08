Risse a bordo e vetri rotti, nottata di violenza sugli autobus cittadini

Genova. Nottata di caos sugli autobus delle linee cittadine, tra risse a bordo e vetri infranti che hanno costretto gli autisti a riportare i mezzi in rimessa per la riparazione.

La denuncia arriva dal sindacato Ugl Fna, che ha condiviso una serie di foto che documentano quanto avvenuto sulle linee notturne cittadine chiedendo un incontro con il Comune e i vertici dell’azienda. La richiesta è di avere a bordo forze dell’ordine per tutelare passeggeri e autisti, oltre che una linea diretta con il 112. Uno dei problemi registrati in caso di episodi di violenza sui bus, infatti, sono i tempi necessari agli autisti per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, dovendo adesso passare attraverso la centrale operativa.

