Sanremo Giovani 2025: Carlo Conti alla guida e novità nel regolamento

Sanremo. Il Festival di Sanremo è pronto a ripartire e lo fa, come da tradizione, con Sanremo Giovani 2025, il trampolino di lancio che ha permesso a molti artisti emergenti di raggiungere la vetta delle classifiche. Carlo Conti torna per la quinta volta a ricoprire il ruolo di Direttore Artistico, confermando il suo forte legame con il format.

Anche quest’anno, tante le prove da superare per ambire al palcoscenico del Teatro Ariston a febbraio. All’edizione 2025 potranno partecipare giovani artisti che – alla data del 1° gennaio 2026 – avranno già 16 anni e che, sempre alla stessa data, non ne avranno compiuti 29 (prima il limite era 26 anni). Nella prima fase, il Direttore Artistico e la Commissione Musicale da lui presieduta saranno impegnati nell’ascolto di tutti i brani presentati e in regola con i requisiti di partecipazione, per giungere ad una lista di almeno 30 artisti; poi le audizioni dal vivo nella storica sede di Via Asiago a Roma per raggiungere un totale di 24 giovani talenti.

