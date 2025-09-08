Teatro, “Buona libertà” degli Evasi a Ceparana

Giovedì 11 settembre alle 21, al Centro eventi Sandro Pertini di Piazza Europa 1 a Ceparana, ad ingresso gratuito grazie al patrocinio del Comune di Bolano, la Compagnia degli Evasi porterà in scena lo spettacolo di stampo neorealista “Buona libertà” con la regia di Anna Maria Vaccaro, storica attrice della Compagnia, che è anche autrice del testo teatrale, parzialmente e liberamente tratto da un libro di Isa Mari del 1953 “Roma via delle Mantellate”: “Ho voluto affrontare la tematica del carcere, della condizione della donna, vista come in una reclusione, fatta di pregiudizi, abitudini, privazioni e solitudine, dove si viene relegate dalla società stessa, la coesistenza può contenere la speranza di una “liberazione” tramite il sostegno e la comprensione di altre donne, costrette alla convivenza in questo carcere che, spesso, può essere la vita.

Perché nel carcere c’è chi arriva e chi se ne va, ma c’è anche chi torna, chi spera e chi sogna e, quando le luci si spengono e la quiete tutto avvolge, si può credere ed immaginare che di nuovo, forse, si guadagnerà la libertà”. Questa pièce racconta, in un’ora e trenta circa, la storia di nove donne, rese famose dal film, tratto dal libro di Isa Mari, intitolato “Nella città l’inferno” con protagoniste Anna Magnani e Giulietta Masina: in scena le brave attrici Deborah Grassi (Olga), Sara Ferrari (Gabri), Mafalda Garozzo (Paola), Francesca Bernardi (Lilly), Francesca Lopresti (Odette), Rosa Anna Ianni (la guardia), Fiorella Cavallini (Suor Anna), Emma Rescio (Lisa), Lucia Carrieri (Giulia). Le luci e le scenografie sono di Luigi “Gino” Spisto. Sono state scelte musiche Gabriella Ferri; il fotografo di scena è Foto Stefano Rossi Zack. Ingresso gratuito – Info 335.8254436.

