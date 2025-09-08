Tedeschi: “Per un progetto di refitting non servono ulteriori dibattiti ma volontà politica”

Riceviamo da Pietro Tedeschi, ex presidente del Parco di Montemarcello, Magra e Vara, un intervento relativo al dibattito sulla blue economy recentemente tenutosi alla Spezia alla Festa dei Patrioti, festa di Fratelli d’Italia.

Sostiene Perotti che la nautica ha bisogno di spazi nuovi.

Sostiene Perotti che questi spazi ci sono: le aree dell’arsenale.

Sostiene sempre Perotti che queste aree sono storicamente inutilizzate.

Sostiene Perotti che la nautica ha grandi spazi di sviluppo non solo nella costruzione di bellissimi yacths, ma soprattutto nel refitting.

Sostiene Perotti che il valore mondiale annuo del refitting è di oltre 15 mld di dollari e che pensando che nel territorio vasto della nautica (da La Spezia a Viareggio) vi sono le aziende più quotate al mondo, il refitting potrebbe portare ad un valore aggiunto di oltre 3 mld / anno.

Ma tutto ciò dove si può fare?

Nei cantieri lungo il fiume, credo impossibile, stiamo parlando di barche oltre i 60 metri e di un numero tale da ingolfare tutto: il fiume, il cantiere, la natura circostante.

Quindi le aree diventano essenziali per poter aggiudicarsi un parte della torta mondiale.

E storicamente le aree militari sono inutilizzate o mal utilizzate anche per le attuali necessità della Marina militare.

Non ci vogliono ulteriori ed inutili dibattiti per confermare quanto storicamente sappiamo, ci vuole volontà politica di affrontare il problema ed essendo gli attori tutti di una maggioranza coesa (così dicono) – governo, Regione, Provincia e Comune – non dovrebbe essere difficile mettere attorno ad un tavolo ministero della Difesa, ministero delle Infrastrutture e ministero dell’Economia, assieme a Regione Liguria e Comune, per impostare un progetto di refitting del territorio.

Quindi meno convegni dove si discute di tutto lasciando le cose così come stanno e impostare una roadmap che programmi il nuovo refitting industriale, difensivo e logistico.

Certo, sostengo io, ci vorrebbero gli uomini o le donne capaci di attivarlo, cosa storicamente dura per il nostro territorio.

Pietro Tedeschi, ex presidente del Parco di Montemarcello, Magra e Vara

