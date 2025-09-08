Via dell’Amore: chiusura temporanea della rampa a Manarola, accesso garantito tramite scala e ascensore

Per consentire lavori di manutenzione straordinaria alla copertura dell’edificio che ospita la sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, la rampa di accesso e uscita della Via dell’Amore lato Manarola resterà chiusa al transito dalle 8 di lunedì 8 settembre fino alle 17 di mercoledì 10 settembre. Nonostante la chiusura della rampa, l’accesso al celebre sentiero sarà comunque garantito: i visitatori potranno utilizzare la scala o l’ascensore pubblico, attivi per tutto l’orario di apertura del percorso panoramico. L’Ente Parco specifica inoltre che, in caso di condizioni meteo avverse tali da non permettere l’esecuzione dei lavori, l’ordinanza non avrà effetto e verrà fissata una nuova data di intervento in accordo con il Comune di Riomaggiore. La Via dell’Amore, che collega Manarola a Riomaggiore, continua così a restare accessibile anche durante gli interventi di manutenzione, con percorsi alternativi che garantiscono la fruibilità del sentiero in sicurezza.

