Wisniewski in campo con la Polonia anche contro la Finlandia. Ora il ritorno a Follo

Ha convinto il CT Jan Urban, Przemislaw Wiśniewski, schierato titolare per tutti e novanta i minuti della partita di ieri sera della Polonia contro la Finlandia. Vittoria per 3-1 per i polacchi, con il centrale dello Spezia che ha anche sfiorato il gol dopo l’ottima prestazione di qualche giorno fa contro l’Olanda. Ora tornerà a Follo, probabilmente già nella giornata di oggi, per riprendere gli allenamenti domani ed essere a disposizione di Luca D’Angelo per la partita di domenica contro l’Empoli.

