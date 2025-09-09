Alassio celebra i suoi campioni: giovedì 11 settembre Piazza Partigiani brilla con le Adelasia d’Argento e più di duecento medaglie

Alassio. Giovedì 11 settembre, a partire dalle ore 21, Piazza Partigiani accoglierà la “Premiazione degli Atleti – Stagione 2024/2025”, appuntamento promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio che riunisce sportivi, associazioni, famiglie e cittadini per celebrare insieme i traguardi raggiunti dai protagonisti dello sport alassino.

Anche quest’anno saranno numerosissimi gli atleti premiati: un vero patrimonio sportivo fatto di giovani promesse e campioni affermati che riceveranno dall’Amministrazione Comunale oltre duecento medaglie, tra cui le prestigiose Adelasia d’Argento – 20 in questa edizione – riservate a coloro che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, portando in alto i colori di Alassio nelle varie discipline.

» leggi tutto su www.ivg.it