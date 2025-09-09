Antonio Mansi presenta il suo libro all’Arci di Castelnuovo Magra

Nuovo incontro con autore, sabato 13 settembre alle 17.30 di fronte al circolo Arci di piazza Querciola a Castelnuovo Magra. L’autore Antonio Osea Mansi presenterà il suo “Semolino, purè, mela cotta – Viaggio sapienziale tra i sapori d’ospedale” bookabook edizioni. L’evento, aperto a tutti e gratuito, è organizzato con il patrocinio del comune di Castelnuovo Magra e con il contributo della Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Pillole di Cultura”. I diritti d’autore del libro sono donati da Mansi all’Associazione Tumori Toscana. Il Libro

“Sembra cibo da ospedale” è una frase che viene spesso utilizzata per descrivere piatti poco appetitosi o mal riusciti. Come se non bastasse la salute precaria, si è costretti anche ad avere a che fare con un’alimentazione di dubbia qualità. Questo pensa il Mansi mentre, su una barella al pronto soccorso, aspetta l’assegnazione di una stanza per il ricovero. È convinto che sarà un’esperienza difficile anche dal punto di vista culinario. L’impatto con il cibo però lo sorprende, a volte positivamente e a volte no, ma è diverso da come lo immaginava. Decide di prendere seriamente la sua missione: recensire tutto ciò che il vitto gli recapita: taccole al pomodoro, purè, polpa di frutta, halibut. Che tipo di uomo sarà dopo questa esperienza?

L’autore

Antonio Osea Mansi è nato negli USA nel 1985 e cresciuto in Italia. Dopo essersi laureato in Lettere classiche e aver insegnato italiano agli stranieri per diversi anni, ha deciso di coltivare la sua passione per il cinema d’animazione, diventando animatore e insegnante di discipline digitali. Inoltre, sta facendo i suoi primi passi nel mondo della scrittura e della sceneggiatura.