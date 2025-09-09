Boissano, l’Atletica Run Finale Ligure primeggia ai campionati regionali individuali Master

Boissano. Pioggia di medaglie nel weekend appena trascorso per l’Atletica Run Finale Ligure che, in occasione dei campionati regionali di atletica leggera per atleti over 35 svoltisi a Boissano, ha dominato la manifestazione sia in termini di presenze ma soprattutto per i titoli regionali conquistati.
Ammonta infatti a 23 podi, con 17 medaglie d’oro, 4 d’argento e 2 di bronzo, nonché numerosi primati personali e record stagionali, il prezioso bottino della società finalese che alla luce di questi numeri si presenta come la squadra master più forte in Liguria.