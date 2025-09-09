Bucci incontra la delegata del Québec, tra i temi trattati ricerca, cooperazione economica e culturale e possibili sinergie tra realtà portuali

Si è svolto oggi, nella sede della Regione Liguria, l’incontro tra il presidente Marco Bucci e la delegata del Québec in Italia, Laurence Fouquette-L’Anglais, accompagnata da Vanessa Antoniali, attachée principale agli Affari pubblici e istituzionali. Al centro del colloquio la presentazione delle due istituzioni e delle rispettive priorità strategiche, il ruolo della rete di rappresentanze internazionali del Québec nelle relazioni con l’Italia e l’Europa, il 60° anniversario della presenza istituzionale del Québec in Italia e le opportunità di rafforzamento dei rapporti bilaterali. Sono stati approfonditi anche i temi della ricerca e dell’innovazione, della cooperazione economica e culturale e delle possibili sinergie tra le realtà portuali della Liguria e del Québec. Laurence Fouquette-L’Anglais, nominata Delegata del Québec a Roma nel 2023, rappresenta il Québec presso la Repubblica italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

