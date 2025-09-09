Camogli: Ispirazione, filo conduttore del Festival della Comunicazione

Dall’ufficio stampa del Festival della Comunicazione

La dodicesima edizione del Festival della Comunicazione, in programma dall’11 al 14 settembre a Camogli, mette al centro il tema 2025, Ispirazione, e lo declina anche attraverso un palinsesto di spettacoli, concerti ed eventi speciali che arricchiscono il tradizionale calendario di incontri con i protagonisti della cultura, della scienza, dell’economia e della società. Un’occasione unica per vivere esperienze che intrecciano linguaggi diversi — dalla musica al teatro, dal cinema alla scrittura — capaci di emozionare, stimolare nuove prospettive e rendere la comunicazione un’esperienza viva e condivisa. Il programma spazia da performance immersive a momenti di ironia e riflessione sull’arte e sul tempo, fino ai laboratori partecipati e alla grande musica. Ecco l’elenco completo degli appuntamenti, con tutti i dettagli.

