Caruggiadi, lo sport diventa protagonista nel centro storico di Genova.

Genova. Il Comune di Genova, grazie al sostegno economico di Fondazione Carige lancia la seconda edizione del progetto “Caruggiadi” (4 giornate consecutive dal 25 al 28 Settembre) in cui lo sport diventa protagonista assoluto a titolo gratuito in Centro Storico trasformando a rotazione gli spazi urbani del Sestiere di Pré in campi da gioco a disposizione della cittadinanza.
Un’occasione unica di promozione dello sport e dei suoi valori in spazi inusuali con più di 20 discipline sportive rappresentate che hanno accettato la sfida di adattare la propria attività in un contesto “street” per coinvolgere la più ampia fascia possibile di cittadinanza.