COMMENTA
CONDIVIDI

Finale Ligure, concorso di disegno e pittura in memoria di Francesco Tabusso

Finale Ligure, concorso di disegno e pittura in memoria di Francesco Tabusso

varigotti mare borgo

Finale L. L’associazione Amici di San Lorenzo di Varigotti organizza, in collaborazione con il Comune di Finale Ligure, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Finalese, Il Museo Archeologico del Finale e la Compagnia di San Paolo di Torino, un concorso di pittura e disegno rivolto agli studenti della scuola media di primo grado.

Il concorso sarà intitolato alla memoria di Francesco Tabusso, pittore torinese e appassionato pescatore, particolarmente legato al territorio di Varigotti, intenso interprete del rapporto tra uomo e natura coniugato in chiave onirica e spirituale.

» leggi tutto su www.ivg.it