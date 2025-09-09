Fungaiolo disperso da domenica, ricerche nei boschi di Licciana Nardi con cani e droni

Continuano senza sosta le ricerche avviate a Licciana Nardi, in località Tavernelle, per rintracciare un uomo che risulta disperso dopo essere uscito per cercare funghi. L’allarme è stato lanciato intorno alle 20.15 di domenica dai familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa. Da quel momento sono entrati in azione i vigili del fuoco del comando di Massa Carrara, coordinando un ampio dispositivo di soccorso.

Sul posto è stato allestito un’unità di comando locale e sono impegnati specialisti di topografia applicata al soccorso, unità cinofile, il nucleo Sapr con droni, oltre al nucleo Dedalo. Le operazioni vedono anche la collaborazione dei carabinieri, del Soccorso alpino e speleologico toscano e del soccorso alpino della Guardia di Finanza.

