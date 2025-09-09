Funivie, i deputati liguri del PD: “Il governo agisca, non bastano più le parole e le promesse a favor di telecamera”

Savona/Cairo Montenotte. “La crisi che ha colpito i lavoratori delle Funivie di Savona si protrae da anni con gravi ripercussioni sia occupazionali sia sull’intera filiera portuale ed economica savonese, non bastano più le parole e le promesse a favor di telecamera, servono azioni concrete. Le dichiarazioni del Ministro Salvini a Cairo Montenotte, un anno fa, in cui ha affermato: ‘i soldi ci sono, la struttura può ripartire’, sono rimaste l’ennesimo annuncio scritto sulla sabbia. Ad oggi non si ha alcuna certezza, nessuna prospettiva concreta”.

Così i deputati del PD Alberto Pandolfo e Federico Fornaro che insieme al consigliere regionale PD Roberto Arboscello si sono incontrati a margine della Festa dell’Unità di Carcare e hanno affrontato il tema delle Funivie di Savona decidendo di presentare un’interrogazione alla Camera che ha firmato anche la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera Valentina Ghio per sollecitare il governo a intervenire sull’infrastruttura.

» leggi tutto su www.ivg.it